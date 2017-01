Finalmente sento la necessità di scrivere sul Blog qualcosa di importante e urgente, per questo devo ringraziare Red Ronnie che, come sempre, ha rilasciato un’interessante intervista. Stavolta però non condivido il suo punto di vista e, stimolata dalle sue riflessioni, ho necessità di dire la mia.

Caro Red,

le scrivo “caro” non per una circostanza formale ma perché lei mi è sinceramente caro: ho sempre seguito i suoi progetti con entusiasmo e ascolto con attenzione il suo punto di vista sulle questioni musicali. Ho anche cercato di intervistarla qualche tempo fa ma a causa dei suoi svariati impegni non è stato possibile, anche se mi ha risposto con cordialità dimostrando come sempre la sua umiltà e professionalità.

Stavolta mi trovo in disaccordo con lei riguardo alla sua recente intervista sull’Huffingtonpost in relazione a X Factor, Manuel Agnelli, i concorrenti dei Talent e purtroppo la chiusura del Roxy Bar.

Lei ha detto “Il monopolio dei Talent Show è disumano. I ragazzi che escono fuori da questi programmi sono drogati dal falso successo. Prima si ritrovano a duettare con star della musica internazionale, poi a suonare e cantare nei centri commerciali. Sono come delle Cenerentole che salgono su una carrozza e allo scoccare della mezzanotte si ritrovano solamente con una zucca”.

Io le rispondo: X Factor è un gioco in cui si vince un contratto mentre da Mike Bongiorno si vincevano 10 milioni di lire perché si conosceva il dizionario a memoria o all’Eredità si vincono, se va bene, 120 mila euro. X Factor è niente più di un gioco in cui presunti artisti possono farsi notare -e di brutto, come si dice in gergo-.

Inoltre X Factor è un programma TV.

Un format.

Uno standard.

Non ci si può aspettare di aver fatto tutta la gavetta dopo essere stati 3 mesi in TV. Però, dico la verità, se avessi o ritenessi di avere un talento musicale parteciperei. Perché no? Anziché postare un video su YouTube e avere 2000 visualizzazioni potrei tranquillamente farmi conoscere da milioni di persone in un colpo solo, accelerando la mia fama, ma non il mio successo. Le persone tendono a confondere l’Arte con i fenomeni mediatici e la fama con il successo. Nulla di più sbagliato. La maggior parte dei ragazzi che non riescono a farsi un nome dopo il programma, sicuramente, la vivono male ma anche da parte loro ci vuole onestà. Non si può pensare di poter duettare con Giorgia o Robbie Williams ogni giorno. Soprattutto agli esordi. Per il bar di “Zia Maria”*, il classico baretto di paese, ci sono passati tutti da Morandi ai Beatles da Patty Pravo a Patti Smith da Laura Pausini a Madonna. Perché loro, i concorrenti dei talent dovrebbero esimersi da questo? In pochi la spuntano fuori dal programma e questo mi riporta alla mente tante stelle comete degli anni ’60 che incidevano un pezzo e poi cadevano nel dimenticatoio. Quanti, quanti nomi possiamo elencare? Infiniti. Capisco che lei Red parta da un punto di vista privilegiato, il suo Roxy Bar, vetrina in cui i tempi televisivi, oggi del web, sono labili e la passione per la musica rende ogni puntata completamente diversa l’una dall’altra non si può proprio paragonare a un Talent Show.

Lei ha detto: Chi è Manuel Agnelli? Prima di X-Factor chi era questo Manuel Agnelli che ora finisce sulle home page di tutti i quotidiani online? Era uno che per avere un po’ di visibilità ha dovuto mostrare il pelo del pube sulla copertina di un giornale (Il mucchio selvaggio, ndr). Alla fine ci ritroviamo in programmi dove vincono i coach che sfruttano l’onda per far decollare o consolidare le proprie carriere. Come può Alvaro Soler giudicare gli altri?

Io le rispondo: Manuel Agnelli ha scritto canzoni di notevole spessore, il cui successo non è andato di pari passo con la fama. Il fatto che oggi lui abbia deciso di uscire dalla sua nicchia non credo interferirà con l’integrità dei suoi lavori futuri e se lo farà dobbiamo attendere il prossimo disco. Per il momento la sua band, gli Afterhours, è uscita con Folfiri o Folfox, un album molto personale, ma non sto qui a dirle cose che lei saprà più di me. Però, e qui mi vorrei soffermare, gli Afterhours sono stati apprezzati dal più temuto critico musicale italiano, MINA.

Mina ha inciso una cover di un loro pezzo, Tre volte dentro me e li ha voluti al suo fianco in Adesso è facile. Penso che, in quanto ad autorità sul campo, un riconoscimento della Signora Mazzini valga più, a livello di risonanza, del mio modesto parere di blogger.

Per quanto riguarda la mercificazione della musica, credo che il problema derivi dalla mancata competenza del pubblico che non sa riconoscere il talento e compra dischi a caso; la colpa non è né dei concorrenti, né della TV ma del pubblico stesso che, per qualche motivo, ha smesso di cercare l’ago nel pagliaio, l’unicità.

Seguo il programma X Factor da anni, dopo un periodo di circa 5 anni di stop totale alla Tv. Ho cominciato perché Davide, il mio fidanzato, mi disse “Azz, Morgan parla come te!” e dentro questo format ho visto davvero pochi talenti. Uno è a mio avviso Loomy, un rapper che ha partecipato quest’anno e che mi arriva dritto come un pugno in faccia (e io non ascolto per nulla il Rap italiano). Mi ha definitivamente conquistata con una stravolta -nel testo- ma rispettosa cover di Vasco Rossi. Detto questo, quando avrò un figlio e mi dirà “mamma ascolta questo pezzo, mi piace questo quadro” o qualsiasi altra cosa, gli chiederò il perché, vorrò una sua recensione, una presentazione che mi faccia capire le sue emozioni. Solo così possiamo salvare la Musica, imparando ad ascoltare con le nostre orecchie! L’Arte deve essere motivo di dialogo e confronto. Non deve esistere il “mi piace questo perché adesso passa in radio e quindi Bho”. L’ascoltatore, anche e soprattutto in tenera età, deve essere attivo.

Ho anche letto del Roxy Bar e mi dispiace sinceramente per la sua chiusura ma con lei non si sa mai, potrebbe rinascere sotto qualche altra forma, lei Red è pieno di sorprese!

Infine la ringrazio perché, dopo tempo, mi ha fatto venire il desiderio di scrivere qualcosa di getto.

Un caro saluto

Martina Saiu

*tipico baretto di paese, il “Roxy Bar” come lo definisce lei, in cui puoi trovare l’avvocato e il disoccupato che commentano il Derby e i signori in pensione la mattina presto leggono il giornale.